Muere camionero que llevaba sorgo

Valle Hermoso, Tam.- El conductor de un camión de carga que esperaba para entregar el sorgo de una cosecha en la entrada a una bodega ubicada en la carretera 109 rumbo a Río Bravo, a la altura del ejido Vonquista del Campesino, falleció de un paro cardíaco la tarde del miércoles.

HECHOS

Fue a las 17:30 horas, que se solicitó una ambulancia en el ejido ´´Nueva Independencia´´ también conocido cómo ´´La Culeca´´, el cual pertenece a la vecina ciudad de Río Bravo.

Sobre un tráiler de carga con sorgo, estaba una persona al volante, el cual se mostraba ya sin vida al momento de llegar los paramédicos.

El hombre, del cual no se quisieron proporcionar datos, pues la esposa no quería que nadie se acercara hasta que no llegarán los servicios funerarios de la ciudad de Río Bravo.

La versión que algunos testigos dieron, era que el hombre de más de 40 años de edad, se encontraba en la fila de camiones en espera de entregar el sorgo, cuando le dio un paro cardíaco y quedó sin vida en el volante de la unidad de carga.