Sanciona ITAI a municipios por no mostrar información

Tampico, Tam.

Por no publicar información completa y precisa en las páginas web de los Ayuntamientos, algunos de ellos en esta entidad, han sido sancionados por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas.

La comisionada presidenta del ITAI, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla, dijo que en el estado se tienen 240 procesos obligados, de los cuales algunos han recibido multas y otros sólo las observaciones.

Señaló que al municipio de Altamira se le solicitó publicar su información en la página web, sin embargo, no cumplió y se aplicó una multa por el órgano interno interno.

Señaló que el Ayuntamiento de Reynosa recibió una multa de 150 mil pesos por no cumplir con el acceso a la información. También el municipio de El Mante y Vallehermoso han sido multados económicamente.

Señaló que hay municipios que aún no tienen conocimiento de cómo manejar el acceso a la información, sin embargo, eso no es una justificación para no exhibir lo que por ley se les pide o la información que pida la ciudadanía.

Expuso que la multa máxima para los municipios por no cumplir con la información es de 200 mil pesos, "Eso es lo que nos marcan".