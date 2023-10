Se divierte charlando

Monterrey, N.L.

Más que hacer el papel de entrevistador de su programa De Noche, Pero Sin Sueño, Adrián Uribe quiere hacer sentir a sus invitados como si estuvieran en su casa, por lo que evita abordar temas espinosos.

La tercera temporada del programa ya se estrenó y tendrá invitados famosos como Mauricio Ochmann, Juanes, Don Francisco, Edén Muñoz, Eduardo Yáñez, Marjorie de Souza, Sofía Reyes, Piso 21, Menudo, Ana Bárbara, Banda El Recodo, Guaynaa y muchos más.

"Las entrevistas eran parte de lo que más me costaba trabajo cuando empecé este proyecto", reconoció el también actor de 51 años, "yo estaba acostumbrado a que me entrevistaran, ahora yo entrevisto, como que me fui relajando conforme pasaron los programas. No fue fácil tener figuras como Maluma, J Balvin, Anitta y Don Francisco ¡imagínate!".





SE RELAJA

"Como que me fui relajando, entendí que más que entrevistas yo quería una charla divertida, donde el invitado se sintiera cómodo, que la pasara bien. Cambié el ´switch´ y pensé: ´No soy el entrevistador, sino su amigo que los invita a su casa, les pido que cuenten una anécdota divertida, los invito a jugar´, y se dieron cosas mucho más orgánicas y fáciles".

Tiene bien claro, dijo, que su programa "no es de espectáculos, de chismes ni amarillismo".

Para relajarse como entrevistador, Uribe se preguntó cuándo él se siente cómodo al ser abordado por la prensa, y la respuesta fue clara y sencilla: cuando lo hacen sentir cómodo.

Con Yáñez, adelantó, sí tocó el tema de la cachetada que el actor le dio a un periodista en Miami, pero de una manera divertida.

NUEVOS PERSONAJES

Aparece un técnico que se encarga de limpiar el foro y acomoda el micrófono del artista invitado; también creó el personaje de un norteño, y está el famoso Vítor, que no puede faltar con sus irreverencias que harán reír al público.

"Estamos contentos porque creo que cada temporada ha ido mejorando en todos los aspectos, a mí esta temporada es la que más me ha gustado, me he esmerado en hacer mejores entrevistas, tenemos más comedia y dinámicas", expresó Uribe.

FAMILIA SU PRIORIDAD

A sus 51 años, el actor aseguró que vive su mejor etapa a nivel profesional y personal.

En lo laboral, compartió, busca equilibrar sus proyectos con su vida en familia, que es su prioridad.

"Me siento en el mejor momento, a punto de ser papá por tercera vez en mi vida. Me siento más que feliz, renovado, bendecido, pleno, con mi esposa, con mi hijo mayor de 20 años, con mi hija hermosa. Ahorita busco equilibrar mi trabajo con lo personal, no se puede descuidar una cosa por la otra, hoy por hoy lo más importante es mi familia, estar bien. Ya me tocaba", aseguró.





El actor y su esposa, la brasileña Thuany, están a punto de convertirse en papá de un varoncito. Será el segundo hijo de la pareja, la primera fue una niña.

"Cerramos la fábrica y ahora sí a disfrutar porque vienen muchas cosa. Thuany y yo estamos construyendo nuestra familia, aprendiendo, creciendo, mejorando para bien", afirmó.

OCHO EMISIONES

Para esta tercera temporada De Noche, Pero Sin Sueño, que consta de ocho emisiones, que se transmiten los lunes al terminar el noticiero estelar de Las Estrellas.

