Exalcalde en la mira: Requiere comprobar 8 millones de pesos

Madero, Tam.- Por no justificar adecuadamente ocho millones de pesos, el exalcalde de Ciudad Madero, Andrés Zorrilla Moreno podría ir a prisión, pues no ha hecho el mínimo intento por comprobar esos gastos, además de que se encontraron facturas apócrifas.

El diputado local, Jesús Suárez Mata, señaló que la Auditoría Superior del Estado continúa en la espera de que se dé la comprobación de ese recurso.

DENUNCIAS

Por ello, el exalcalde panista tiene interpuestas algunas denuncias ante las Fiscalías de Justicia del Estado y Anticorrupción, esto por diversos faltantes en la entrega-recepción.

Suárez Mata dijo que los recursos públicos no fueron comprobados, además, fueron halladas facturas apócrifas, las cuales están en manos de las autoridades.

Indicó que durante el proceso de investigación Zorrilla Moreno no ha justificado los ocho millones de pesos "No presentó los comprobantes fidedignos para no dejar ninguna duda del uso lícito y adecuado de los recursos públicos".

Añadió que la autoridad será quien dictamine si podría enfrentar cargos por el supuesto desvío de recursos públicos y, de ser así, podría llegar a prisión.