´Estiran´ dinero para compras escolares

El Mañana / Staff.- Padres y madres de familia realizan las compras escolares para el próximo regreso a clases, que incluye útiles escolares, uniformes, zapatos e inscripciones, por lo que tratan de "estirar" el dinero para que alcance, mientras que otros lo hacen de forma organizada para que no los agarren las prisas.

TESTIMONIO

La señora Angélica Hernández, de la colonia Módulo 2000 Rancho Grande, comentó a El Mañana que tiene a un menor en la escuela y gasta entre 2 mil a 2 mil 500 pesos, ya incluyendo todo.

"Tengo un niño nada más, la lista fue como de 700 pesos, incluye todo, forrado de cuadernos, cuadernos, útiles, uniformes y zapatos; me falta por pagar la mochila y el uniforme. La inscripción ya la pagué", dijo.

Explicó que su esposo trabaja y ella se dedica al cuidado de los hijos y del hogar, mientras que reconocen que los gastos no acaban, ya que aunque se compre todo al inicio del ciclo escolar, luego se vuelven a pedir más cuadernos.

"Más o menos, entre todo, serán como 2 mil, 2 mil 500 pesos, porque no nada más son los que te piden para iniciar el año, ya te piden entre clases más y más cuadernos", recalcó.

La señora Thelma del Ángel, de la colonia San Valentín, expresa que tiene dos hijos, pero en su caso se organiza con tiempo y ya lleva comprado gran parte de lo que necesitan para el regreso a clases.

"Unos 2 mil del año pasado, sí han subido los precios, la mayor parte de la lista se ha comprado por partes, para ir viendo y en cada lugar que vamos, si encontramos algo barato, pues se compra", dijo. Y añadió: "No mucho, bueno, al menos yo no he sentido mucho el cambio, hemos previsto desde antes".

Mientras algunos padres estiran el dinero para poder comprar todo lo que se requiere para el inicio de clases, otros lo hacen de forma planeada y organizada para no quedarse sin dinero.

Madres y padres estiran el gasto familiar para comprar todo lo relacionado con el regreso a clases.