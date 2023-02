Marchan 1,000 por el INE

Tampico, Tam.

La marcha inició en punto de las 10:00 horas, justo frente a las instalaciones del Tribunal del Poder Judicial de la Federación en la Avenida Hidalgo.

En la marcha participaron activistas sociales, así como militantes de los partidos, PRI, Accional Nacional y del PRD, de este último, el líder estatal David Armando Valenzuela Barrios.

Al término de la marcha, esto en la plaza de la Libertad, señalaron los activistas que defenderán que no sea modificado el artículo 41 de la Constitución.

Dijeron que la Constitución está formulada con el único fin de defender los derechos de los mexicanos, por lo que un abuso de las autoridades no puede dejar de lado lo constitucional.

Jorge Gual López, presiente del Congreso Nacional Ciudadano, señaló que la Reforma que plantean sólo beneficiaría a quienes están en el poder en la nación, en este caso del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por su parte la Secretaria General del PRI Mayra Ojeda Chávez, dijo que la reforma que pretende el ejecutivo federal sólo restará la capacidad de operación de este organismo autónomo.

Calificó esta reforma como un retroceso que va a tener un impacto irreparable en las próximas elecciones, por lo tanto, considera que es tiempo que los ciudadanos abran los ojos y defiendan al INE.

"Las y los priístas lo decimos fuerte y claro que el INE no se toca. No permitiremos ningún retroceso en la vida democrática de nuestro país, porque es producto del trabajo decidido de generaciones de mexicanos que impulsaron el fortalecimiento de nuestro sistema democrático".

Señaló que no permitirán que se atente contra la democracia del país. "¡En el PRI decimos no al autoritarismo y a la concentración de poder!".

Marchan decenas en Matamoros

Matamoros, Tams.-Decenas de ciudadanos, entre ellos, políticos, empresarios, comerciantes, comunidad en general, marcharon durante el domingo desde la plaza principal hasta las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE), esto en apoyo al mismo instituto y en contra del Plan B que recientemente fue aprobado.

La concentración fue a temprana hora en la plaza principal, en donde la comunidad fue llegando poco a poco hasta que se junto un número considerable de personas para iniciar a marchar.

Tomaron la calle Morelos hasta llegar a la Dos para subir hacia el norte y llegar a las instalaciones del INE en donde se postraron afuera del mismo gritando "el INE se respeta, el INE no se toca".

En las afueras del instituto, el ex líder del Partido Acción Nacional, Francisco Elizondo Salazar tomó la palabra, en donde dijo que se está viendo a un gobierno Federal que quiere pisotear la democracia, que quiere acabar con el INE y el mandato popular.

Así mismo llevaban cartulinas en donde la comunidad expresaba, "mi voto no se toca", "no al plan B", "el INE no se toca", además de gritar dichas consignas al momento de estar frente de las instalaciones.

Elizondo Salazar aseguró que no se trata de partidos, sino, de que todo el país se una para evitar que se acabe la democracia en México, que es lo que se está buscando por parte del actual gobierno Federal.

Fue una hora aproximadamente la que estuvo concentrada estas personas desde la plaza hasta el INE, en donde al momento de concluir dicho posicionamiento, cantaron el himno nacional y finalizaron alzando la voz "López ya se va".