Solicitan vacunarse contra la Influenza

Tampico, Tam.

Este jueves comenzó la vacunación contra la Influenza, por lo que autoridades de Salud llamaron a la ciudadanía para que lleven a niños y adultos mayores, quienes son más susceptibles a la enfermedad.

Se instalaron en Tampico y Ciudad Madero 19 centros de vacunación, es decir en cada una de las unidades de Salud.

José Luis Sánchez Sustaita, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 2 informó que de momento sólo están vacunando en las Unidades de Salud, pues aún no tienen indicación de salir con puestos de vacunación a lugares públicos.

"Las dosis llegaron el fin de semana pasado, ya nos dieron los lineamientos para la vacunación. Es importante proteger a niños y adultos mayores contra la Influenza, principalmente", informó.

Señala que pueden acudir a las unidades de salud en horario de 8:00 a 15:30 horas.

"Es muy importante que se vacunen contra la Influenza; hemos visto las bondades de la vacuna, pues en los últimos años no hemos tenido casos de Influenza al igual que con la vacuna para el Covid. Si esa vacuna no te protege al cien por ciento, si te da Covid sólo será leve, que con medidas básicas en casa sales adelante, pero ya no hay hospitalizados ni defunciones y cada vez hay menos casos de Covid", precisó.

Indicó Sánchez Sustaita que con el cubrebocas y las demás medidas sanitarias, como el guardar la distancia y la aplicación del gel antibacterial y lavado de manos, también ayuda a evitar la Influenza y otras enfermedades que estaban a la orden del día.

"De paso ayuda a evitar la transmisión del virus del mono, por eso el cubrebocas... Yo creo que llegó para quedarse, por lo que no pasa nada si usamos el cubrebocas en lugares concurridos, lugares cerrados, y en lugares abiertos nos lo podemos quitar", concluyó.

... Y Covid