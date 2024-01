Fallece de un infarto en refugio temporal

Tampico, Tam.

Un hombre de la tercera edad falleció dentro del refugio temporal la madrugada, aparentemente a causa de un infarto al miocardio. Fue por la mañana que los encargados del lugar se percataron del deceso de la persona, misma que ya tenía varios días en el albergue.

Aseguran que el hombre de nacionalidad argentina se encontraba en buen estado la noche anterior, sin embargo ya no despertó.

Se trata de quien en vida respondía al nombre de Óscar Ladrón Guevara de 80 años de edad.

Este hombre vivía como indigente en calles de la zona de los mercados.

El día 15 de enero llegó al refugio para protegerse de las bajas temperaturas, mismas que alcanzaron los 6 grados centígrados con sensación térmica de 3 grados.

Oscar Ladrón, el día 16 de enero refirió sentirse muy cómodo en el refugio y mostró su alegría por el trato que le estaban dando, además de tener un lugar en donde pernoctar.

Él mencionó que desde los 4 años llegó con su familia a Xalapa, Veracruz, haciendo su vida en esta zona del Golfo de México.

Refirió que tenía 20 años viviendo en Tampico, y que se dedicaba a tocar guitarra y cantar en la Plaza Hijas de Tampico en espera de que la gente le diera alguna moneda.

Refirió tener familia, dos hijas a las cuales hace años que no ve y tenía a su esposa, sin embargo lo abandonó y se volvió a casar.

Manifestó que regularmente duerme en las bancas de la Plaza Hijas de Tampico, en donde hace unos días unos vándalos le robaron su guitarra, instrumento que utilizaba para hacerse de unas monedas.

"Primero me robaron una y luego me regalaron otra y unos muchachos me la arrebataron", dijo en vida.