Por esta razón Margot Robbie quería que "Barbie" fuera un éxito

CIUDAD DE MÉXICO

En la taquilla internacional ha recaudado más de 1.446 miles de millones de dólares, convirtiéndose en la cinta más taquillera de la historia de Warner y superando a la última entrega de "Harry Potter". Además, la crítica ha aplaudido la historia nominándola a premios como el Globo de Oro (donde ganó Canción original por "What Was I Made For?") de Billie Eilish O'Connell y Finneas O'Connell, y hoy es una fuerte contendiente para la 96° entrega de los premios Oscar, donde está nominada categorías como Película y Actor de reparto.

Se trata de una recepción que cualquier filme querría, pero cuando la protagonista, Margot Robbie, se encontraba en promoción del filme en México a inicios de julio, compartió con EL UNIVERSAL el porqué esperaba que la cinta que también produce tuviera un buen resultado en taquilla:

"Necesitamos éxitos de taquilla. Por mucho que es maravilloso cuando alguien dice lo que quiere cambiar en la industria, desafortunadamente la parte que tiene que ver con el negocio del espectáculo escucha los números, y cuando algo como la película de ´Mujer maravilla´ hace dinero de la forma en que lo hizo eso significa que gastarán mucho dinero en una película de Barbie... bueno, casi", dijo la australiana en entrevista con este medio.

"Pero si 'Barbie' lo hace bien en taquilla significa que la siguiente película, una protagonizada por un personaje femenino que requiera un presupuesto sustancial, ellos tendrán el confort de decir 'gasté en esta película y funcionó e hizo tanto dinero de vuelta, así que no es un riesgo hacerlo de nuevo', creo que es un acercamiento múltiple y necesitamos personas que alcen la voz y digan qué cambios quieren hacer pero también es muy importante que tengamos éxitos", añadió.





La película tiene ocho nominaciones al premio Oscar, y si bien no fue considerada en las categorías de Actriz (para Robbie) y Directora (para Greta Gerwig), de ganar Película sería Margot quien subiría al escenario pues está nominada por su rol de productora.