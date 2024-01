AMLO señala a PJ de hacerlo quedar mal por liberación de militares

CIUDAD DE MÉXICO

"¿Qué buscan? Dos cosas: una, desprestigio al Ejército porque no quieren que haya una institución independiente, quieren tener, los que están detrás moviendo los hilos, una institución sometida, y lo segundo hacerme quedar mal", declaró López Obrador en su conferencia mañanera de este martes 23 de enero en Palacio Nacional.

"Pero pues yo estoy acostumbrado a enfrentar a falsarios, conservadores, inmorales, farsantes, toda esa caterva de hipócritas", agregó.

López Obrador dijo que desde hace 15 días le envió una carta a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ministra Norma Lucía Piña, para advertirle sobre esta situación.

"Le voy a pedir a la secretaria de Gobernación que dé a conocer esa carta, y como si le hubiésemos dicho: libérelos, hace como 15 días, porque ya lo veíamos venir; igual que la (solicitud de) liberación del procurador. Lo que hay es un interés político del Poder Judicial".

AMLO expresa su desacuerdo con Alejandro Encinas

Sobre las declaraciones del expresidente de la Comisión para la Verdad del Caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas, quien reprobó que abogados del Ejército litiguen contra la investigación del caso, el Presidente expresó su desacuerdo con el exsubsecretario de Gobernación.

"No estoy de acuerdo con lo que dijo Encinas, no estoy de acuerdo, lo que es lamentable es que el Poder Judicial desde el inicio proteja a quienes participaron en la desaparición de los jóvenes y no se ocupe de garantizar la justicia en beneficio de los padres de los jóvenes desaparecidos", declaró López Obrador.

"Como ya veníamos venir esto se le manda a decir a la presidenta de la SCJN: cuidado con esto y sabadazo, violando todos los procedimientos. Pero además como si solo se tratara de un asunto legal. Con ese propósito de seguir culpando al Ejército y cuestionándonos de que no hacemos nada", dijo.