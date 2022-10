Aumentará más la canasta básica

Tampico, Tam.

Marco Antonio Huerta Nava, dirigente de la UNCOTAPE (Unión de Comerciantes de Tampico en Pequeño), explicó que ha bajado el precio del aguacate, pero es porque existen dos tipos de este producto, al que llaman Hass y otra de menos calidad y que se llama Flor Rojo.

"El que está muy barato es el Flor Rojo, que es menos arrugado que el original Hass y tiene un sabor un poco más simple", explicó.

Sin embargo, Huerta Nava dijo que hay otros productos que han subido de precio, "Muchos productos siguen al alza, no quieren bajar, por ejemplo, la cebolla, la papa, el tomate, tomando en cuenta que ha habido mucha lluvia en todo el país, han sido arrasados muchos cultivos de los cuales se echaron a perder y poco se rescataron y es lo que se está vendiendo ahorita más caro", refirió.

El dirigente de comerciantes indicó que el kilo de cebolla cuesta en el mercado municipal 38 a 45 pesos el kilo, dependiendo el tamaño y la calidad, pero en supermercados es más caro.

"El tomate está en 18 o 20 pesos el kilo; hay una variedad de calidad del tomate, va en el tamaño y eso hace que algunos estén más baratos que otros; por ejemplo, el tomate, que ya tiene varios días de cortado y esté llovido, ése se echa a perder a los dos o tres días, por lo que la recomendación es que se compre en lugares como el mercado, donde siempre tienen producto nuevo y que no se echa a perder", refirió.

Huerta Nava advirtió que los precios altos en los productos van a seguir, "No se van a detener, porque es como una recesión que el Gobierno Federal no quiere admitir".

"El aumento va a seguir de aquí a diciembre, y en ese mes se disparan más los precios, porque se supone que la gente recibe más dinero, por lo que así van a seguir", recalcó.

Señaló que la inflación está alta en 8.75, y se cree que para diciembre vaya a estar en 9 y probablemente hasta 10, lo cual es histórico, porque por muchos años que han estado en los mercados no había existido un alza tan grande.

Además, señaló que los intereses del banco también van a aumentar hasta 9 o 10 por ciento y será un dinero muy caro, en el cual, por ejemplo, la tarjeta de crédito mucha gente no la va a poder pagar, por eso se le está pidiendo que limite sus créditos y no endeudarse demasiado, porque aún no se sabe cómo va a venir el 2023.

"Al tener dinero caro se reduce el poder adquisitivo de la gente, porque se limita en la cantidad que vaya a comprar de mercancía o productos, línea blanca y otros productos que existen en el mercado", finalizó.