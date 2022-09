Invitan a los jóvenes obtener cartilla militar

Los requisitos, derechos y beneficios para ser integrados, son: ser voluntario, aprobar exámenes físico, médico, psicológico y toxicológico, los cuales serán cubiertos por el Instituto Armado, ser mexicano por nacimiento y no haber adquirido otra nacionalidad, tener 18 años cumplidos y no ser mayor de 29 Años 11 Meses, contar con su Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional,

Asimismo, contar con los documentos originales siguientes: credencial del Instituto Nacional Electoral, cave única de registro de población (CURP) acta de nacimiento certificada, constancia de estudios, comprobante de domicilio, no contar con antecedentes penales, no tener tatuajes, no tener perforaciones, antidoping.

DERECHOS

Alojamiento, alimentación, vestuario y equipo, atención médica durante su encuadramiento.

Percepción recreativa estudiantil $130.00, 160.00 y 210.00 M.N.

BENEFICIOS

Los primeros lugares quedan exentos de examen cultural al ingresar a un plantel del sistema educativo militar, servicio médico durante adiestramiento, seguro de vida militar, alimentación, vestuario, alojamiento,

Hoja de liberación de la cartilla del S.M.N., en tan solo tres meses, credencial de identidad como soldado del S.M.N., registro a bolsa de trabajo, beca de jóvenes construyendo un futuro, beca por su preparación laboral.