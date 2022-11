Inconformes madres de familia con escuela

"El preescolar "El Carrusel" de un tiempo para acá está dando un pésimo servicio, esto sucede cuando la nueva dueña agarró el preescolar e hizo cambios de las maestras, directora etc., poniendo a personal que no está capacitado, maestras y coordinadoras que no son empáticas con los niños, y sobre todo, que algunas no han trabajado con niños", dio a conocer la señora Guadalupe Aguilera.

"A las mamás nos alertó cuando la tarimera de enseguida se incendió y no nos hablaron para ir por nuestros niños, hasta que ya el incendio estaba más grande y aún así, los niños estaban en las aulas con olor a humo. También hubo problema de drenaje que duró tres semanas o más. Si es una escuela privada y piden tanto de colegiatura, ¿por qué no tenerla al 100 por ciento y dar un mejor servicio?".