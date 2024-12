Corridas de autobuses a Progreso: Protestan por largos tiempos

Por: José Medina

Diciembre 01, 2024 -

Diversos inconvenientes generan los horarios de las corridas de autobuses de Río Bravo a Nuevo Progreso para los usuarios que necesitan trasladarse entre esos dos destinos.

Estudiantes, amas de casa y trabajadores que no cuentan con un vehículo para su traslado, son afectados por los horarios, que en el caso de las primeras corridas son de cuatro horas de espera entre una y otra.

Mientras las corridas de autobuses de Nuevo Progreso a Río Bravo y Reynosa son a las 8:10, 9:10, 12:40, 14:10 y 17:40 horas; las de Río Bravo a Nuevo Progreso son la primera a las 9:00, de ahí la siguiente es hasta las 13:00, 14:50, 17:40 y 19:10 horas.

Por esa razón, usuarios se quejan de que el tiempo de espera entre una corrida y otra es excesivo, lo que genera un problema para aquellos que necesitan viajar entre las dos ciudades.

"Es muy frustrante tener que esperar tanto tiempo para tomar un autobús", afirmó Yolanda Ríos, residente de Nuevo Progreso, "A veces tengo que esperar más de cuatro horas para tomar un autobús, lo que me hace perder mucho tiempo".

Horarios adoptados durante la pandemia no han sido modificados.

"Yo trabajaba en Nuevo Progreso, pero tuve que renunciar porque ya no había quien me diera aventón, y como la entrada era a las 9:00 horas, pues no la hacía para llegar en autobús", dijo Javier Martínez.

Como ellos, otros usuarios coincidieron en que es muy difícil llegar a tiempo a la escuela o al trabajo porque los autobuses no salen con frecuencia y que estos horarios que se modificaron a raíz de la pandemia esperaban que cambiaran con el fin de la misma, lo cual no ha sucedido.

"Esperabamos que al volver a la normalidad se volvieran a aumentar las corridas, pero no ha pasado; conozco mucha gente que ya no pudo ir a sus trabajos por eso y es lamentable", añadió Martínez.