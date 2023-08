Se quedaron sin luz tras balacera

EL MAÑANA/Staff

Luego de que durante la situación de riesgo de la madrugada y mañana del pasado martes, la subestación de la CFE en brecha 109 con 26 fuera baleada durante el fuego cruzado, algunos sectores 1el poniente de la ciudad, no han recuperado el servicio de electricidad.

Dos días consecutivos que coinciden con el recrudecimiento del calor, han empujado a familias de fraccionamientos como Azteca, Campestre, Satélite y colonias como Martínez Manatou entre otras a buscar pasar la noche o incluso el día en casas de familiares y hasta en hoteles, para poder descansar.

En redes sociales se multiplican los testimonios de jefes de familia que buscan donde conciliar el sueño y reponerse de dos noches de insomnio a merced de la inseguridad, el calor y el riesgo de las balas perdidas.

No obstante en las últimas 36 horas, no se han registrado SDR graves, el servicio de energía eléctrica aún no se restablecía en algunos sectores, por lo que residentes de zonas afectadas por los enfrentamientos están migrando con familiares o pagando habitaciones de hoteles, incluso rentas de departamentos.

Patrullajes de la milicia en el ejido Palo Blanco.