Llevan un mes sin luz en sector de la Azteca

Río Bravo, Tam.- El exceso de "diablitos" en sectores populosos como el fraccionamiento Azteca, ha terminado por agotar transformadores que prematuramente terminaron su vida útil, dejando sin servicio por igual a quienes pagan y a quienes no pagan por el servicio que presta la CFE.

Vecinos de la calle Ixchel están cumpliendo el mes sin luz. "Ya acudimos a CFE y nomás no dan respuesta la mayoría tenemos niños pequeños y gente mayor que requieren de electricidad y más con este clima esperamos y nos" atiendan los reportes, dijo el vecino Javier Montiel.

Por su parte, la vecina Yésica Torres, refirió que se trata de "una situación que ya es muy difícil, somos un grupos de vecinos que estamos sin luz debido a que el transformador de CFE ya no funciona, tenemos ya casi el mes, CFE no nos da respuesta alguna más que solo largas, les pedimos de su colaboración para que llegue está situación a la instancia pertinente ya que tenemos bebés y niños pequeños y con discapacidad y es difícil estar sin luz ya que no podemos dejar las casas solas por el peligro de que se metan a robar, ojalá puedan ayudarnos, de antemano muchas gracias", dijo el ama de casa, quien se refirió a los medios de comunicación.

No conforme con que el transformador no funcional, este elemento del sistema eléctrico, se encuentra derramando aceite el cual cae en los autos y las personas que pasan por debajo.

"Así quedo el carro donde está el transformador que se quemo y hasta ahorita no han hecho nada", dijo Marco Méndez, también residente del sector.

Hasta ahora se desconoce la causa por la que CFE enfrenta falta de transformadores para reponer los averiados, mucho menos el porqué no inicia operativos para retirar "diablitos".