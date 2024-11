Vendedores buscan espacios: Piden orden a comerciantes

Por: Armando González

Noviembre 09, 2024 -

Comerciantes en pequeño de puestos fijos y semifijos en la comunidad fronteriza de Nuevo Progreso se volvieron a quejar de que, en lugar de que se expanda el comercio por toda la avenida principal Benito Juárez, se concentra en las dos primeras cuadras de ese segmento.

Sobre esta situación que priva hoy en día y que afecta a un gran número de vendedores ambulantes, como Juan Pedro y Rosario, ambos dedicados al comercio en pequeño desde hace muchos años, dijeron que ellos, respetando órdenes, en el sentido de que se tenían que extender por toda la avenida principal y que, de hecho, en su momento fueron reubicados más allá de las dos primeras cuadras en las banquetas, ahora resulta que ya la mayor parte regresó y se instaló nuevamente en las dos primeras cuadras.

Además, se enteraron que algunos pagaron antes de que se fueran los de la administración pasada, esto entre los 100 y 200 dólares, para que les permitieran regresar a esos espacios.

Y por si fuera poco, aseguran, el delegado municipal les dijo que se pueden quedar ahí, lo que los pasa a afectar, porque al no extenderse el comercio los turistas no bajan más allá de las dos cuadras y ellos no venden.

Como otros muchos más tienen familia qué mantener, y de esta manera les está yendo peor, por lo que demandaron que es urgente que nuevamente se ponga orden y retornen a sus lugares, más allá de las dos cuadras, todos aquellos que se fueron.

Hay que añadir que, como hay saturación de comerciantes en las banquetas, se forma un verdadero caos, y los visitantes, muchas de las veces, tienen que caminar por lo que queda de la calle.