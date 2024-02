Desconoce alcalde de Río Bravo violencia que impera en la ciudad

Bastante desafortunadas y criticadas fueron las declaraciones vertidas por el alcalde de Río Bravo, Joel Eduardo Yáñez, a medios de comunicación en cuanto a los hechos de violencia que siguen trastocando la tranquilidad, la paz y seguridad de las familias en el municipio.

Acusó desconocer el índice de violencia que impera en la ciudad, además sobre un enfrentamiento cerca del Palacio, ya que él se encontraba fuera de la ciudad y no fue informado del hecho.

Siguió diciendo que en lo que a él respecta, simplemente no le ha tocado vivir ni una sola balacera, tampoco ninguna situación de riesgo.

Desconoce, en términos generales, lo que, como primera autoridad debería ser el mejor informado de lo que está ocurriendo en su municipio, dejando ver, con su actitud y respuestas, una ingenuidad a todas luces cuestionable.

Sin embargo, pruebas irrefutables de la situación y de los múltiples hechos violentos que se registran es que se ha llegado al grado en las escuelas de implementar programas de acciones

rápidas como el de "Pecho Tierra", mediante simulacros, para seguridad de los estudiantes y personal escolar en general.

Dichas declaraciones generaron respuestas, entre ellas la del aspirante a la alcaldía, como el señor Miguel Ángel Almaraz, que manifestaron al respecto que, si bien es cierto no es culpa del presidente municipal en turno, lamentablemente son hechos y situaciones que siguen ocurriendo en la ciudad, y dice:

"Por razones muy particulares, cada quién opina y reacciona en seguridad como lo considera prudente; sin embargo, creo que es momento de tener los pies sobre la tierra y hablar de la realidad; no vamos a engañar a nadie".

Agregó: "Si hay balaceras a cada rato no es culpa de él, simplemente que hay que decir la realidad, porque los ciudadanos mismos van a pensar ¿por qué mientes?, las hay en la esquina, afuera, en las entradas a la ciudad, y tú dices que no, porque no estabas. La realidad es cruda, es triste, pero es la realidad".