Genera polémica trasvase de agua

Río Bravo, Tam.- La falta de trasvase de aguas desde la presa la Boquilla en Chihuahua hacia el Distrito 025 con sede en Río Bravo, Tamaulipas, sigue generando polémica e inconformidad en nuestra entidad, pues familias del campo temen se repita el fenómeno de hace cuatro años, cuando prácticamente no hubo agua de riego para el norte tamaulipeco.

Al respecto, finalmente se pronunció el diputado federal por el Distrito 03 con cabecera en Río Bravo, Juan González Lima, quien declaró a los medios locales que todo se basa en el Tratado de Aguas de 1944 "esa agua se ha dividido internacionalmente en ciclos de cinco años, vamos en el ciclo 36"

Del agua retenida río arriba "400 mil metros cúbicos de agua más o menos se deben entregar a Estados Unidos cada año".

Sobre el origen de este conflicto, dijo que desde "el 2009 para acá, Chihuahua ha crecido en sus sembradíos, pero no ha mandado el trasvase de agua río abajo, afectando a Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas" y sobre las ultimas declaraciones de autoridades y productores chihuahuenses en las cuales se ostentan como víctimas de los tamaulipecos, atajó:

"Son comunicaciones mediáticas facciosas, en donde ponen a Tamaulipas como enemigo de Chihuahua...el problema es que Chihuahua, no está entregando el agua que es de la nación", puntualizó.

González Lima ve favorable que Chihuahua vaya a la Suprema Corte a presentar recursos en este caso, pues confía en el resolutivo, pues se haría todo conforme a la ley, pues señaló que tienen en aquella entidad "4 millones de m3 de capacidad de agua, y ellos deberían pagar 1 millón 200 o un 1 millón 300 m3" de este preciado recurso.

* Se agrava la situación para Tamaulipas al no haber trasvase: "cuando no mandan el agua que le corresponde a Estados Unidos, la toma de la presa Falcón, en 2019 estuvimos a punto de quedarnos sin agua, ciudades como Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros", reveló

* "Cerrar presas y darle connotación social, no debería ser, pues es un tema legal, el agua no es de Chihuahua, no es de Tamaulipas, es de la nación" remarcó

* Para concluir agregó que en el Cámara de Diputados trabajan en exhorto con Conagua y CILA para que se cumpla con el tratado por parte de autoridades y productores de Chihuahua.