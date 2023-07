Atoran autos de decreto en cruces internacionales

Propietarios de autos nacionalizados mediante decreto, sufren de contratiempos por problemas con el registro, ya que en algunas ocasiones no les son respetadas las placas tramitadas por el Gobierno Federal.

“Para las personas que pasan al otro lado en carro nacionalizado por decreto, los están quitando en la aduana, hoy me tocó en puente Hidalgo, me querían quitar mi carro y tuve que pagar 3 mil 500 para que no me lo quitarán”, denunció usuario de redes sociales presuntamente extorsionado.

Añadió en su denuncia pública en la red Social de Facebook, que en la aduana le dijeron que los carros que se nacionalizaron por decreto sirven solo para andar en el estado donde se hizo el trámite, pero no se puede viajar al interior de la República ni cruzar del lado americano.

Otro usuario manifestó también haber sufrido contratiempos al nacionalizar su vehículo, ya que a medio año de la nacionalización aún no aparece su registro ante el Registro Público Vehicular (Repuve), pese a que incluso cuenta con las placas.