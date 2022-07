Archivan 50% de casos por violencia de género

Un poco más del 50 por ciento de los casos de violencia intrafamiliar se siguen archivando en la Unidad General de Investigación (UGI), y su principal causa continúa siendo porque la víctima no continua con el proceso al contentarse o llegar a un acuerdo con la pareja, no obstante, la denuncia sirve como antecedente ya que en una segunda denuncia o querella no procede el perdón.