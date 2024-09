Alertan por ola de atracos en tramo de Misiones del Puente con Colonia Niños Héroes

Río Bravo, Tam.- Una vez que causó revuelo el asalto a adolescente estudiante del CBTIS 73 el pasado miércoles, nuevos atracos se registran ante la falta de rondines de vigilancia y cámaras de seguridad.

Nuevos robos o intentos, se han suscitado de forma reiterada, vecinos de fraccionamiento Misiones del Puente y colonias Niños Héroes y Francisco I. Madero, reportan asaltos en el puente que une dicho fraccionamiento con sendas colonias.

En redes sociales se dio la alerta de que sobre esa estructura que cruza el drén sanitario Río Bravo, se cometen asaltos a manos de delincuentes.

El rumbo se torna especialmente tétrico por las noches, no obstante que cuenta con alumbrado, no deja de ser un lugar peligroso, debido a que se encuentra distante de las zonas habitadas de ambos extremos.

Pero no todo termina ahí, este fin de semana se dieron más intentos de asaltos por la ruta que conduce al CBTIS 73.

Jaime Salgado, trabajador que a diario transita por el rumbo para dirigirse a su centro de trabajo o bien de este a su hogar, dijo a este medio:

"Acerca de los asaltos por la (Supermercado) Guajardo de la (calle) Guanajuato me tocó el otro día para que tengan cuidado.

"Me bajé por el costado de Guajardo porque mi llanta estaba baja y un sujeto delgado, de aproximadamente 1.67 metros de estatura, se dio tres vueltas detrás de mí y me dijo qué hora traía.

"Yo le dije que no me estuviera molestando, el tipo se me quedó viendo con coraje y se fue a hacerse wey a la esquina, donde está la ferretería.

"Tengan cuidado, les digo, es un tipo de aproximadamente 1.67 de estatura, delgado, con cabello negro largo y unos 33 años a lo mucho", describió Salgado.