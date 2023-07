Olvidan autoridades al Hospital General

Río Bravo, Tamaulipas.

Pacientes que por diversas causas, padecimientos o enfermedades, necesitan análisis especializados, sufren las carencias que enfrenta el Hospital General desde hace años.

Internos, consultantes y familias de estos, sufren por la falta de equipo para realizar diagnósticos y otros análisis de tipo clínico o procedimientos, como los son los ultrasonidos.

Ana Llanas, residente de colonia Octavio Silva, relató como sufrió por la falta de ultrasonidos en ese nosocomio dependiente de la Secretaría de Salud de Tamaulipas (SST).

“Llegué con un dolor muy fuerte que no soportaba al Hospital”, me habían dicho los doctores que necesitaba un ultrasonido, pero no tenían el aparato para realizarlo, dijo la jefa de familia, quien no conforme con el suplició que sufrió por su padecimiento, tuvo que soportar burlas, pues acudió ante legisladora local para que le ayudara a gestionar este estudio ante instancias oficiales, pero se topó con la realidad.

“A parte que no me atendieron, se burlaron de mi, que si de dónde iban a sacar los aparatos para el ultrasonido”, detalló.





La carencia no solo de equipamiento, sino de medicamentos, ha empujado a que familias con integrantes que tienen que acudir por cuestiones de salud al nosocomio, vivan un viacrucis para salir avantes y lograr la salud.