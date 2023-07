Disfruta vestirse de novia

Monterrey, N.L.

Existe el mito de que es de mala suerte vestirse de novia si no se está comprometida, verdad o mentira, Claudia Martín ni siquiera se preocupa porque en todas las telenovelas que ha actuado se ha vestido de blanco, como hace poco lo volvió a hacer en la telenovela Vencer la Culpa.

"Siempre me he vestido de novia en telenovelas, aunque no se logren las bodas, ya me la sé, lo curioso es que cuando son días de grabación de bodas me pongo muy nerviosa, como que hasta parece que es real", contó la actriz de 33 años.

CURADA DE ESPANTO

"Pienso: ´Ay, que todo salga perfecto´, que si el peinado, el maquillaje y el vestido, sí me meto en el papel. Es muy divertido y es parte de este trabajo. Yo ya estuve casada, me divorcié y todo. Ya estoy curada de espanto".

Tras su separación del productor Andrés Tovar, actual esposo de Maite Perroni, con quien ya tiene una hija, Claudia se relacionó con su compañero actor Hugo Catalán durante la telenovela Los Ricos También Lloran (2022), donde confirmaron su noviazgo.

APOYADA POR SU PAREJA

"Tenemos una linda relación de respeto, amor, y apoyo mutuo. Sobre todo, yo agradezco que mi pareja entienda, apoye y valore mi trabajo, sé que no es fácil, tanto yo he estado para él y él para mí, estamos muy contentos", comentó la actriz de telenovelas como Fuego Ardiente, Como Tú No Hay Dos y Amar a Muerte.





"Hemos platicado (sobre vivir juntos), creo que es un paso que sí podemos estar dando próximamente. En cuanto ocurra los dos felices de la vida. No tenemos prisa. Llega un punto que sí creo que es importante para seguir avanzando en la relación. A lo mejor pronto".

MUY CONTENTA

Claudia está muy contenta con su participación en Vencer la Culpa, producción de Rosy Ocampo, porque tiene la oportunidad de presentar la problemática de una hija que se ve presionada a seguir bajo el yugo de sus padres.

"En especial en esta sociedad mexicana, por un lado, somos familias muy apegadas, nos encanta estar todos unidos y al mismo tiempo, esto puede llegar a generar relaciones muy dependientes y tóxicas. Paloma no puede realizarse como mujer, tampoco estudiar fuera por toda esta presión que tiene como el chantaje emocional que vive de parte de sus papás", compartió.