Lo tachan de controlador

El guionista Frederic Raphael, quien trabajó con Tom Cruise y Stanley Kubrick en el filme Ojos Bien Cerrados (1999), comentó que el actor es un controlador y egocéntrico.

El ganador del Óscar, de 91 años, detallará en el libro “Last Post”, basado en cartas, cómo la estrella de Top Gun: Maverick comenzó a tener vínculos con la cienciología y por qué lo ve de esa manera.

Raphael acusa a Cruise, junto con la esposa de Kubrick, Christiane Harlan, y su hermano Jan Harlan, de intentar borrarlo de la “historia” del realizador y de ser los responsables de escribir un retrato poco halagador sobre él en Wikipedia.

“Nadie me ha llamado mentiroso como lo ha hecho el clan Harlan y Tom Cruise, controlador egocéntrico, con quien no volví a hablar, aunque sí me ofreció un trabajo, después de terminar el rodaje; era mejor tenerme con correa corta, sin duda. A su vez, parece que él también necesita el control que encuentra en la Cienciología”, dijo.