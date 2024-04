El cantante Yahir iba a cantar en cumpleaños de joven ahogado en Matamoros

Leonardo era fan número uno de Yahir Saldívar, por lo que para su cumpleaños el próximo 11 de noviembre le había pedido a su padre que hiciera lo posible por contratarlo y llevárselo a su fiesta como un regalo especial.

Fue el mismo padre del menor de 15 años quien perdió la vida en la Laguneta de la Junta de Aguas, quien confirmó lo anterior y ante ello narró lo que le pidió su hijo.

"Mi hijo cumplía años el 11 de noviembre y me dijo, papá, ese día quiero que me lo cumplas, me lo hagas, quiero que este en mi fiesta Yahir Saldívar", narró el padre de Leonardo el señor José Francisco Escobedo Treviño.

"Yo quiero que le llegue este mensaje a Yahir, de todo corazón me diga si puede nos puede echar la mano, cuanto nos cobra por la hora, no se, mi hijo lo escuchaba todos los días, llegaba de la escuela y se ponía hacer la tarea con sus canciones", dijo.

"Yo le dejare el teléfono para ver si el nos puede acompañar en el funeral o en el panteón y que cante las canciones que a mi hijo le gustaban", comentó.

"El me lo pidió para su cumpleaños, pero mira, lamentablemente no se pudo, de esta manera le hago esta petición a Yahir para que se ponga en contacto con nosotros", concluyó.