Sin freno venta callejera

Ante un riesgo sanitario sí vamos a quitarle el producto y lo vamos a mandar a tomarle una muestra y mandarle al laboratorio estatal que tenemos en Ciudad Victoria para determinar si estaba una contaminación.¨ Román Safores Durán coordinador de la Coepris

Para las autoridades sanitarias es difícil regular a las personas que se establecen como ambulantes en diferentes sitios de la ciudad para vender productos del mar en esta temporada de Cuaresma, admitió el coordinador de la Coepris, Román Safores Durán.

Destacó que en la Jurisdicción tienen un aproximado de 20 verificadores que visitan todos los días establecimientos relacionados con el proceso de los alimentos. "Es difícil con los ambulantes, porque nosotros vamos con una orden de trabajo, no son órdenes así abiertas en general", aclaró.

"Nosotros vamos con una dirección y ellos no tienen básicamente ninguna dirección, ninguna ubicación, pero si los detectamos o la ciudadanía nos dice o nos avisa de que hay algún lugar con venta de mariscos y que a lo mejor no cumplen con lo reglamentario, tendríamos que hacer un operativo para detectar a esas personas y ver de qué manera podemos regularlos.

"Porque tampoco podemos ir ahí y quitarles sus productos o tener una acción que vamos a afectarles. Ellos de alguna forma están buscando alguna manera de poder adquirir alguna utilidad en su trabajo económico", comentó.

Resaltó que en caso de que un producto sea de mala calidad, "Ante un riesgo sanitario sí vamos a quitarle el producto y lo vamos a mandar a tomarle una muestra y mandarle al laboratorio estatal que tenemos en Ciudad Victoria para determinar si estaba una contaminación".

Recordó que "Cuando hay un riesgo inminente sí lo podemos hacer, pero como un procedimiento; nosotros estamos normativos", reiteró.

PROCEDIMIENTO

"Tenemos una normativa en la cual, primero, tenemos que establecer una verificación sanitaria, pero necesitamos que tenga una dirección en el local. Ya si nosotros en ese local que está fijo detectamos algo, nosotros le damos cinco días de oportunidad al establecimiento de cumplir con la normativa", dijo.

"Después viene una corrección de anomalías. Si nosotros detectamos alguna anomalía que no cuenta con su certificado de fumigación, que los que están haciendo el proceso de alimentos no tienen sus constancias, no tienen su certificado, encontramos mucha basura en el establecimiento o que no hay las suficientes medidas de higiene en el baño, como las cosas que se requieren ahí, entonces en esos momentos le damos oportunidad al verificado de que cumpla con nuestro normativo".

"Le damos cinco días y a veces hasta lo citamos a nuestra unidad para que ella nos explique el motivo o nos pida un poquito más de tiempo para cumplir y, si no tiene, por ejemplo, un servicio sanitario, pues no va a ser un servicio sanitario en cinco días".

"Entonces ahí es como se establecen plazos para que ellos cumplan con nosotros. Y en base a una carta que ellos nos hacen, pues donde están solicitando una prórroga para cumplir, pues nosotros nos adaptamos", concluyó.