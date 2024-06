Alertan a pescadores por veda de camarón en costas de Tamaulipas

Matamoros, Tam.- Multas por arriba de medio millón de pesos, así como 72 horas de arresto o más y el decomiso de la herramienta y vehículos es lo que puede aplicarse como sanción en contra de aquel pescador que sea sorprendido violando la veda de camarón y de tiburón, que se mantiene vigente.

El delegado de Conapesca en esta ciudad, Miguel Torre Romero, señaló que la comunidad pesquera tiene conocimiento de estas sanciones en caso de caer en una irregularidad, que les costaría una importante multa y hasta el arresto.

Recordó que las vedas, tanto de camarón y tiburón, concluyen hasta mediados de julio, por lo que se está exhortando a la población de este sector a que respete para evitar caer en una sanción como ésta.

Comentó que ya tiene algunos años atrás que no se presenta una violación a estas vedas, considerando que los pescadores hacen conciencia sobre la importancia de estas acciones de no capturar para que la especie se siga reproduciendo. "La misma comunidad sabe que es por el bien de tener mejores producciones de ambas especies en un futuro, por eso no violan la ley, además de las sanciones fuertes que se aplican a quienes sean sorprendidos pescando estas especies en temporada de veda", dijo.

"El pagar más de medio millón de pesos no es lo único a lo que se enfrentan los pescadores, también hay arresto y el decomiso tanto de su herramienta, lancha o unidad motriz en donde se traslade la mercancía, por eso la importancia de que se respeten las leyes establecidas para la protección de estas especies", indicó.