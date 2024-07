Suben casos de dengue en Matamoros; suman 13 contagios

Matamoros, Tam.- Al registrarse un caso sospechoso de dengue en el fraccionamiento Los Presidentes, la Tercera Jurisdicción Sanitaria llevó a cabo un operativo de fumigación y erradicación de criaderos de mosquitos para contener la problemática, sobresaliendo la cantidad de neumáticos en desuso que exponen a la comunidad.

Las autoridades estuvieron en el sector para remover llantas y advertir a la comunidad que mantuviera limpios sus patios.

"Si no hay criaderos, no hay mosquitos y sin mosquitos no hay dengue", declaró la titular de la instancia, Gilma Alcocer.

La funcionaria expuso que ya son 13 las personas que son positivas a este padecimiento en la ciudad y por eso se deben reforzar las acciones de prevención.

Tan sólo en esa zona fueron extraídos más de 132 neumáticos, que son objetos propicios para la reproducción de los insectos. La entrevistada pidió a la ciudadanía que tenga sus espacios libres para evitar la proliferación ante el acecho de la enfermedad.

Así mismo dio a conocer que en estos días se estarán visitando otras colonias en donde se han detectado más casos positivos de dengue, el cual se tiene que controlar con base al retiro de todo objeto que se considere como un criadero de moscos.

En cuando a los neumáticos, aseguró que en todas las colonias que se han visitado en estos días grandes cantidades de llantas se han retirado, éstos son potenciales de la presencia de larva que genera, a su vez, la creación de los nidos de los zancudos, por eso la importancia de eliminar este tipo de criaderos.

¿Cuáles son las consecuencias?

La forma hemorrágica del dengue es más grave y se asocia con pérdida del apetito, vómitos, fiebre alta, dolor de cabeza y abdominal. Puede ocurrir shock e insuficiencia circulatoria. El dengue hemorrágico sin tratamiento causa la muerte hasta en el 50 por ciento de los casos.

En las etapas iniciales de la propagación de la infección en el cuerpo y según el cuadro de gravedad, el dengue puede afectar diferentes órganos del cuerpo, como el hígado, los riñones, los pulmones, el corazón y el sistema nervioso central.