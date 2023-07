Sufren por calor en Hospital General de Matamoros

Los pacientes y trabajadores del Hospital General siguen sufriendo por la falta de aire acondicionado, ya los habían rehabilitado en días anteriores, pero derivado de los constantes apagones que se vienen presentando en la ciudad provocaron que se registrara una nueva falla en estos sistemas.

La responsable de la dirección de Salud reproductiva dentro del nosocomio, Alma Reyes destacó que ya se habían activado los aires en la mayor parte de las áreas del hospital, pero desgraciadamente la luz se va de manera constante y están dañando a los aparatos.

Recordó que en base a las denuncias que se han realizado en anteriores ocasiones en los medios de comunicación, las autoridades estatales respondieron al activar los aires, pero los apagones vienen a provocar nuevas fallas en dichos sistemas.

La encargada del área de hospitalización, Norma Moreno indicó que en esta semana que concluye fueron constantes los apagones, incluso algunos de ellos se prolongaron por horas afectando no solo al hospital, sino a los vecinos de este sector quienes se quedaron sin el servicio eléctrico.

Aseguró que los familiares de los pacientes siguen trayendo sus abanicos para aminorar el calor que se deja sentir en el interior, pero esto se complica cuando se va la luz que en esta semana ha sido de manera constante.

"Pero no solo tenemos este problema, los insumos siguen sin llegar, no poder ofrecer los servicios como deben de ser, no podemos curar a los pacientes, esta es otra necesidad que tenemos y que estamos pidiendo que se normalice lo más pronto posible", dijo.

Agregó que se sigue trabajando bajo protesta como se dio a conocer desde el inicio de estas denuncias que se han hecho públicas, esperando que pronto las autoridades den una solución definitiva a estas necesidades en el Hospital.