Solicitan represas para retener agua

Comentó que desde el gobierno estatal no se ha aterrizado un proyecto formal, pero la ciudad sí cuenta con estudios para hacer algo preventivo, "no se ha aterrizado de dónde provendrán los recursos y las obras, hay proyectos, pero no se ha sometido a aprobación".

El alcalde destacó que sí hay espacios para represa: "tenemos una zona natural que se llama el culebrón, en esa parte sueltan el agua y son zonas bajas donde se levantan bordos y se tiene capacidad para tener agua en reserva".

Destacó que no se puede seguir permitiendo que en la desembocadura del río Bravo al mar se siga desperdiciando el vital líquido.

"Es mucha el agua que se desperdicia, en Brownsville se hará una represa en la boca y nosotros no traemos proyecto solo estudio, vean lo que pasa en Nuevo León y Ciudad Victoria, las cordilleras de las sierras, los ríos se están acabando las cascadas, es una realidad". Y agregó: hay que despertar conciencia a nivel estado y a nivel nacional y perforar.

En Brownsville hay una planta que abastece con 7 pozos y si vieran como ayuda es un sistema distinto, es factible, es cuestión de iniciar con proyectos si no al rato se nos viene el problema de que no habrá agua en las presas".