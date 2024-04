Encuentran cuerpo de adolescente ahogado

Matamoros, Tam.

Después de 28 horas de búsqueda, unos ciudadanos lograron encontrar el cuerpo del joven Leonardo, de 15 años, quien se había ahogado en una de las lagunetas de la Junta de Aguas y Drenaje.

Desde las 8 de la mañana, buzos de la Secretaría de Marina iniciaron con la búsqueda del cuerpo del joven por debajo del agua, sin llegar a tener éxito.

Pasado el mediodía iniciaron a llegar más personas en busca de apoyar a las autoridades, trayendo lanchas, redes de pesca y demás artículos que ayudaran a localizar el cuerpo de Leonardo.

No fue si no hasta pasadas las 8 de la noche cuando unos ciudadanos con una red para pescar dieron con el cuerpo que estaba atorado entre unas piedras en el fondo de esta laguna.

La señora María Magdalena, madre del menor, al momento de saber del rescate de su hijo corrió inmediatamente hacia el área donde sacaron el cuerpo de Leonardo.

Los socorristas de la Cruz Roja, al momento de sacar del agua el cuerpo, lo colocaron sobre una camilla y fue tapado con una sábana blanca, dejando a los familiares un momento a solas con el menor.

Hasta el lugar de los hechos llegaron elementos de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, así como periciales para realizar el peritaje de los acontecimientos en donde le costó la vida a un joven de apenas 15 años.

El coordinador de la Cruz Roja, Francisco Ponce Lara, manifestó que se logró recuperar el cuerpo de Leonardo en base al trabajo conjunto entre las autoridades y la sociedad civil en estas acciones de búsqueda.

Se utilizaron veladoras, cohetes y un sinnúmero de creencias por parte de los presentes para encontrar el cuerpo del jovencito.

´Ven Roy, no estoy enojada, sal de ahí´, clamaba la mamá

"Ven Roy, no estoy enojada, sal de ahí, vente conmigo, mi amor, aquí te voy a esperar, te perdono, papacito", gritaba la señora María Magdalena Mendoza Vázquez al momento de estar presenciando cómo las autoridades y la comunidad buscaban a su hijo entre el agua de la laguneta de la Junta de Aguas.

Momentos de desesperación y angustia fueron los que se vivieron durante el viernes por parte de la madre de Leonardo, familiares y amigos, quienes desde que supieron de la tragedia no se despegaron del lugar, incluso durmieron ahí en espera de dar con el cuerpo del joven, de apenas 15 años.

Explicó que el día de la tragedia, el pasado jueves por la tarde, a eso de las 3 de la tarde su hijo Leonardo estaba con ella en su hogar junto con sus dos compañeros y después de que comieron él se puso a hacer su tarea.

Comentó que después sonó el celular de su hijo y el menor le comentó que iría con sus amigos.

"Me dijo: ahorita vengo, vamos a ir a bañarnos todos, hace mucho calor; no me voy a meter, solamente me aventaré un clavado", señaló. Explicó que después le fueron a avisar de la tragedia y los vecinos le mencionaron que su hijo gritaba que lo ayudaran, pero pensaban que estaba jugando.

El menor permanece en una camilla de los rescatistas para que pudiera ser visto por sus padres, que estaban desconsolados.