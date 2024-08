Por falta de fotógrafo retrasan los pasaportes en Matamoros

Matamoros, Tam.- Usuarios de la oficina municipal de enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores tuvieron que esperar más de 5 horas entre el calor y piquetes de zancudos para concluir el tramite de su pasaporte, esto debido a que no hubo fotógrafo desde temprana hora y como consecuencia tuvieron que esperar para poder terminar con este proceso.

De acuerdo con los mismos ciudadanos, algunos, como el caso de María Guadalupe, llegó desde las 8:00 horas, considerando que tenía la cita a las 9; desde entonces se tuvo que quedar afuera aguantando el calor y los zancudos, ya que no había fotógrafo, que es el último filtro para concluir con el trámite.

"Entregamos todos los documentos, hicimos todo el trámite, pero ya cuando nos tocaba tomarnos la fotografía, de pronto nos dijeron que no había quien las tomara, que el personal venía de otra ciudad; nos dijeron que esperábamos afuera", dijo la señora María.

"Yo soy de la tercera edad, hay niños aguantando los piquetes de los zancudos, no entendemos cómo no hay otra persona que se haga cargo de tomarnos la fotografía; no podemos depender de uno solo, nos dijeron que llegaba hasta la 1 de la tarde, imagínese todo el día aquí", manifestó.

Tal situación originó el malestar de los presentes, quienes no aguantaban el calor que se dejó sentir el día de ayer, además de la presencia de los zancudos lo que originó el malestar de las personas que estaban en espera de poder concluir con este proceso del trámite del pasaporte.

Al intentar dialogar con el titular de la dependencia, Sergio Miranda Flores, este no se encontraba en su momento, por lo que los usuarios estuvieron a la deriva sin que alguien les diera una pronta respuesta a esta espera que tenían los ciudadanos.