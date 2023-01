Restaurantes, a ´medio gas´

Matamoros, Tam.

El presidente de la Canirac, Juan Enrique Delgado Blanco, comentó que hay quienes, como parte del cuidado del personal, se están enviando a sus casas con vacaciones, esto para evitar que haya despidos masivos.

"Nunca habíamos tenido una cuesta de enero como esta, no hay circulante en la ciudad; por lo que vemos, la gente se gastó todo su dinero en diciembre y ahora se está presentando este comportamiento negativo", dijo.

Destacó que, comparado con el mes de diciembre, ahorita cayeron alrededor de un 80 por ciento las ventas; es un porcentaje muy elevado, por eso hay que buscar diversas estrategias para solventar los gastos de este primero mes del año.

Aseguró que este comportamiento es atípico en este mes; sí hay cuestas de enero en años anteriores, pero no tan fuerte como la que se está sintiendo en estos momentos en la ciudad.

Indicó que, incluso, hay el cierre de por lo menos tres restaurantes importantes de esta ciudad, ya que las ventas, para algunos, no han sido nada buenas. Añadió que, además, no han incentivos por parte de las autoridades, no hay apoyos para reactivar la economía en general y esto impacta de manera negativa a todos.