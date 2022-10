Fortalecerá EUA relación con AVA

El embajador de los Estados Unidos en México indicó que el gobierno de su país mantendrá el trabajo en conjunto durante los próximos seis años en los principales temas que aquejan en ambos lados de la frontera.

En su visita a Matamoros se reunió con la iniciativa privada, así como autoridades de seguridad del estado, además afirmó que había sostenido comunicación vía telefónica con el gobernador del Estado, Américo Villarreal, con quien se va a seguir trabajando durante los próximos seis años en los principales temas que aquejan a ambos lados de la frontera.

Para el embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar, garantizar la seguridad de México y su país es un desafío que se tiene que enfrentar sin ver colores o partidos, "la libertad de vivir sin miedo".

Ante la pregunta de los medios de comunicación sobre el crimen organizado en México, si es considerado como "terrorismo", afirmó que ahí uno le puede poner el nombre que quiere, pero la realidad, se tiene que ver resultados, "Nosotros hemos sufrido muchos golpes sobre este tema, de la delincuencia y bandas que operan".

"Muchos ponen nombres, pero lo importante es crear una seguridad más grande para todos; ha habido presidentes de Estados Unidos que han hablado sobre las libertades de la democracia, las cuatro libertades fundamentales, una de ellas es la libertad de vivir sin miedo", manifestó.

Destacó que en este sentido no debe jugar la política, no importa de qué color viene el partido de México, "Nosotros trabajamos con todos, eso también lo hacemos con todo lo que podemos, incluyendo a las agencias con que se trabaje; no es un tema partidista, es un desafío de la seguridad que se tiene que solucionar todos juntos, más en estos temas que son de suma importancia para ambos lados de la frontera".

HACKEO

Sobre el tema del hackeo que se presentó recientemente al gobierno de México y a la Sedena, hasta el momento no se ha visto nada que salga a la opinión pública, pero se tiene que seguir trabajando y meter recursos para proteger las comunicaciones que se tienen que resguardar.

"De la salud de Andrés Manuel López Obrador, él ya habló de cómo se siente, se le ve con mucha energía, trabaja muchísimo", dijo.

Agregó que el problema de los hackeos se da en todos lados, nadie está exento, tanto los gobiernos como la iniciativa privada están esos ataques cibernéticos; es algo que de la ciberseguridad que se tiene que trabajar metiendo los recursos que sean necesarios.