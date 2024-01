Recuperan espacio para matamorenses

Después de estar ocupado dos años por migrantes el Parque Lineal del Río, en el bordo de contención del caudal, a la altura de la colonia Jardín, este espacio ha sido recuperado para los matamorenses, en donde de nueva cuenta podrán disfrutar el lugar de esparcimiento para hacer ejercicio y caminar.

Everardo del Real, vecino de la colonia Jardín, señaló estar muy contento de que el parque en el bordo del río de nueva cuenta esté disponible para los ciudadanos, ya que tenían que ir a otros puntos de la ciudad para ejercitarse al aire libre.

“Hacía tanta necesidad, era imposible hacerlo con aquellos amigos; dos años año y medio sin esto, pero no, antier me di cuenta y desde antier estoy viniendo a correr”, dijo el vecino de la colonia Jardín.

Aseveró que tenían miedo de acudir a caminar o correr por las mañanas y tardes debido a que había personas que les causaban desconfianza, además de que se observaban cosas feas y se tenían malos olores en esta zona.

“Muy necesario, ayer que vine ya anda la gente en bicicleta, no se ha dado cuenta mucha gente, no saben, pero los ves con una alegría increíble; no más de que se den cuenta que andan haciendo limpieza los del municipio y se van a dejar venir como estaba antes, había mucha gente por las mañanas y tardes”, indicó.