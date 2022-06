Quedan fuera de Repuve Matamoros y N. Laredo

Destacó que la comunidad sigue muy inquieta, ya quieren legalizar sus unidades motrices para poder circular tranquilamente por territorio nacional, además de tener un patrimonio legal.

Comentó que en tanto ya se solicitó la ampliación de los tiempos para poder realizar este trámite, considerando que se tiene como fecha limite de acuerdo al decreto hasta el mes de septiembre, por lo que habrá que esperar la decisión.

Recordó que en tanto los ciudadanos deben de tomar en cuenta de hacer este trámite en las ciudades en donde viven, porque en base a ello se podrán generar recursos que permitan invertirse en las mejoras de las vialidades, que es uno de los principales objetivos que se tiene en este programa.

Lozano Rodríguez pidió paciencia a los matamorenses, ya que en cualquier momento se pudieran abrir los módulos del Repuve para que se lleve a cabo la legalización de estas unidades en este mismo municipio y no tengan que trasladarse a otro.

QUE SE PONGA A TRABAJAR

Mientras tanto el presidente municipal Mario Alberto López Hernández al ser cuestionado sobre estos módulos y los recursos que se están dejando de percibir por parte de este programa, afirmó que no se ha visto a la legisladora federal trabajando en este tema.

"Que le pregunten a la diputada federal, no la vemos, no declara no dice nada, ella debe estar platicando con los actores de aquí de Matamoros. No veo bien articulada la relación de ella con gobierno del estado para la cuestión de los módulos, en otros lugares hay y aquí no", señaló.

Dijo que Matamoros pierde recursos ya que de la legalización de vehículos se destinará el dinero para hacer obras de pavimentación en las calles, pero al no haber una sede no habrá recurso.

"Hay muchos carros y una vez abiertos se podrá utilizar ese recurso", enfatizó.

Mario López mandó un mensaje contundente a la legisladora federa para que lo antes posible logre habilitar el Repuve en la localidad.

"El tema es que yo no veo interés por parte de la diputada federal, que se ponga a trabajar", finalizó.