Instalará el Estado oficina de Repuve

Destacó que desde marzo se ha venido diciendo lo mismo, que pronto se abrirá este tramite de manera local, pero en realidad ya no se confía en ninguna autoridad, esto lo vamos a confirmar ya hasta que este abierto.

Comentó que incluso este fin de semana no hubo citas para ningún otro municipio, no se entiende como es que se busca abrir Matamoros si en realidad no hay nada en los sistemas.

"Si revisamos el boletín, en cada uno de los módulos se habla de direcciones y más, pero en lo que corresponde a este municipio solo se dice próximamente, pero no hay nada en concreto y no creemos que esto vaya a suceder en este municipio, por lo menos no ahora", dijo.

Quintanilla de la Garza indicó que habrá que esperar más tiempo, cuanto, no se sabe, pero hasta que no este instalado el modulo en este municipio, hasta entonces se creerá en las autoridades sobre este tema que tiene que ver con la regularización de los autos "chocolates".

Destacó que lamentablemente siguen dándole largas a este programa federal que está a punto de vencer, ya que la fecha límite es septiembre.