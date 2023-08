Prevén aumenten tiempos de espera en puentes internacionales por regreso a clases

Matamoros, Tam.- El sector empresarial espera que no haya mayores problemas en los puentes internacionales con los tiempos de espera, considerando que a partir de este lunes se incrementa el aforo, considerando el regreso a clases de los estudiantes en Estados Unidos y en donde jóvenes de Matamoros suelen cruzar para cumplir con sus horarios escolares.

El presidente de la Confederación Patronal de la República (Coparmex), Héctor Miguel Treviño Duán señaló que después del movimiento migratorio que se presentó el pasado martes por la madrugada, hay ese temor que de nueva cuenta regresen las revisiones exhaustivas y los tiempos de espera en los puentes vuelvan aumentar.

"Durante el pasado martes hubo personas que llegaron tarde a sus áreas de trabajo y hubo quienes no, así mismo los pocos estudiantes que cruzan también, pero aún no se regresaba en su totalidad a las aulas, pero este lunes ya regresan todos, esperamos que no haya mayores afectaciones", dijo.

Aseguró que en cuanto a las afectaciones que originó esta movilización por el momento solo fue en tiempo, ya que el resto de los cruces fronterizos se saturaron y tardaron más en cruzar, aún se está evaluando en lo económico, que esto pudiera ser menor, ya que el principal puente comercial es el General Ignacio Zaragoza y ese operó de manera normal.

"En estos momentos lo que interesa es agilizar la reubicación de esta comunidad migrante al nuevo refugio temporal, considerando que allá se podrá tener un mayor control, además de que para ellos será más cómodo, considerando que se les estará ofreciendo diversos servicios que no tienen acá", indicó.

Treviño Durán agregó que como empresarios también se está contribuyendo con las autoridades de atención a esta comunidad, así como con las asociaciones, para que lo más pronto posible se abra este refugio, es cierto, se dice que es este próximo martes, pero estamos viendo la manera de que se adelante.