Familia de Matamoros en riesgo de ser desalojada por error de Infonavit

La familia Guzmán Torres en el año del 2013 adquirió una vivienda a través del Infonavit, misma que fue verificada por los inspectores del instituto para que esta casa cumpliera con todos los requisitos para ser habitada y adjudicar el crédito para su compra, pero ahora están a punto de ser desalojados, ya que el inmueble estaba en un proceso legal y ahora el primer dueño la está reclamando.

Aún y cuando la familia ha cumplido puntualmente con los pagos mensuales, debido a que fue el mismo Infonavit quien le retiró la casa al antiguo dueño y se la asignó a los actuales, quienes están a punto de quedar en la calle por esta decisión errónea.

Explicó que de pronto apareció una persona de nombre Joaquín Torres, no se sabía quién era, por lo que acudieron a los juzgados y se encontraron que era el anterior dueño, quien había adquirido la casa en el año del 2006 al 2011, pero el Infonavit se la adjudicó por falta de pago en el 2010, por lo que en el 2013 se la venden.

Resaltó que el anterior dueño presentó dos amparos los cuales ganó, situación que originó que se acudiera al Infonavit a pedir una explicación de lo que está sucediendo en este caso, pero ellos no han hecho nada al respecto.

"Cuando nosotros acudimos al instituto, ellos automáticamente me cancelaron mi crédito, enviaron otras escrituras a nombre del primer dueño, lo cual nos molesta mucho, porque no puede ser posible que esto suceda, primero te dan una vivienda que supuestamente ya no tenía dueño y resulta todo lo contrario", dijo.