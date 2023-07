AMLO celebra resultados en elecciones de España

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró los resultados de la elección general en España, pues aseguró que el pueblo de ese país "no cayó en la trampa de la derecha, del conservadurismo".



Esto, debido a que el bloque integrado por el Partido Popular (PP) y el ultraderechista Vox no logró los diputados suficientes para crear un nuevo Gobierno que releve al del izquierdista Pedro Sánchez.

"Me dio mucho gusto lo que sucedió ayer en España. Felicito al pueblo español porque no cayó en la trampa de la derecha, del conservadurismo. Me dio mucho gusto porque se pensaba que la derecha iba a arrasar y no pasó eso afortunadamente. Estoy contento".

"TODA DERECHA ES EXTREMA"

En conferencia de prensa matutina, López Obrador manifestó que "toda derecha es extrema".

"Aclaro que es la derecha que no avanzó porque algunos dicen 'la derecha extrema' y yo creo que toda la derecha es extrema. Nada más que el conservadurismo tiene sus matices".

Reiteró que los resultados en estas elecciones son muy buenos para España porque "es muy inhumano el modelo conservador, muy individualista.

"Es darle la espalda a los dolores de la humanidad. Eso es conservadurismo, es la derecha en el mundo. Por eso estoy contento".