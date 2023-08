Exigen operativo permanente

Los migrantes no deberían estar ni aquí, porque ellos pueden hacer desde el país de origen una cita, como si lo hicieran en el consulado cuando tú vas a sacar tu visa y ya nada más llegar a la hora y fecha ahí en ese lugar". Abraham Rodríguez Padrón, director de la Cámara de Comercio

Se requieren operativos permanentes y fuera del recinto federal de los puentes internacionales, principalmente del nuevo, manifestó el director de la Cámara de Comercio, Abraham Rodríguez Padrón, luego de que los elementos de las diferentes corporaciones que estuvieron haciendo acto de presencia el miércoles se retiraron al amanecer del jueves.

La madrugada del martes se registró un amotinamiento de migrantes en el puente nuevo, pues pretendían ya pasar, lo que ocasionó el cierre de dicho cruce por varias horas.

Rodríguez Padrón dijo que las situaciones de "los operativos son específicamente porque las condiciones de migrantes están ocasionando la desesperación en la que incurren de que ya se va a terminar el tema de los asilos y todo eso, pues ellos están estropeando el paso de los puentes, más que nada el nuevo.

Entonces, lógicamente que se tienen que implementar desde fuera del puente para que no venga una situación de que se cierre como el martes, si no me equivoco, que fueron alrededor de siete, ocho horas", dijo.

Sólo el miércoles hubo vigilancia policiaca.

DESDE SU ORIGEN

"Nosotros estamos de acuerdo que los operativos se hagan fuera del puente, frenar la gente fuera del puente. Es más, los migrantes no deberían estar ni aquí porque ellos pueden hacer desde el país de origen una cita, como si lo hicieran en el consulado cuando tú vas a sacar tu visa, y ya nada más llegar a la hora y fecha ahí en ese lugar", dijo.

"Pero hay mentes perversas que los hacen venir desde allá para estar enojando con ellos en estos lugares, porque les dicen que si vienen presionan más fuerte, que los van a dejar pasar y que después que es más fácil. Totalmente mentira", agregó.

Manifestó que lo que se tiene que hacer es "Unirnos todos para tratar de ayudarlos, al final de cuentas son seres humanos; nosotros en lo que podemos damos empleo, en lo que podemos los alimentamos, colaboramos con las instituciones religiosas y de hecho con las asociaciones de migrantes, aquí ven algunos, para estarlos apoyando también".

Rodríguez Padrón indicó que los operativos que se pudieran implementar tienen que estar fuera del puente, recordando que el puente nuevo tiene unas rejas ahí. "No pueden entrar más que las gentes que estén autorizadas, en lugar de que el de migración esté allá adentro, deben estar acá afuera.

Pues tenemos un problema y es permanente, entonces tiene que haber una estrategia para que salga todo esto y los operativos tienen que ser permanentes", concluyó.