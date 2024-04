Puede la Patrulla Fronteriza cortar malla

"La púa no nos parece que sea una medida efectiva, porque hay muchas personas que cruzan y se lesionan. La Corte Suprema ya ha determinado que se remuevan esas púas cuando interfiera con nuestra habilidad de hacer cumplir con la ley; no quiere decir que vamos a quitarlas para que alguien sea admitido, no, es simplemente para aplicar las leyes". Luis Miranda, subsecretario adjunto de Comunicaciones del DSN

Matamoros, Tam.- La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos tiene el derecho de cortar, en todo momento, la cerca y alambres de púas que fue instalada a lo largo del río Bravo, que divide Brownsville y Matamoros, siempre y cuando obstruya sus labores, como es el caso de asegurar a personas que hayan cruzado de manera ilegal y estén en territorio americano.

Luis Miranda, subsecretario adjunto principal de Comunicaciones del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, destacó que estas medidas de seguridad fueron colocadas por las autoridades de Texas, sin embargo, la Patrulla Fronteriza puede cortar para asegurar en custodia a las personas que logren cruzar el río Bravo de manera ilegal.

Destacó que una vez que las autoridades migratorias detectan a estas personas, aplican las leyes de deportación.

"Tienen que tomar en cuenta que una vez que vean a las autoridades de la patrulla cortando esa cerca, no es para alentar a los migrantes, sino que es como un arresto para ponerlos en proceso de lo que puede ser deportación acelerada o un proceso ante la corte, dependiendo de las distintas circunstancias", dijo.

"Pero en sí, la púa no nos parece que sea una medida efectiva, porque hay muchas personas que cruzan y se lesionan. La Corte Suprema ya ha determinado que se remuevan esas púas cuando interfiera con nuestra habilidad de hacer cumplir con la ley; no quiere decir que vamos a quitarlas para que alguien sea admitido, no, es simplemente para aplicar las leyes", agregó.

Aclaró que al momento de que se lleva a cabo una práctica como ésta, no quiere decir que se les está ayudando, sino simplemente se están aplicando las leyes, y en estos casos pueden terminar en la deportación.