Optimismo en sector agrario por la producción de sorgo

Señaló que a partir del 10 de junio se espera que se inicien a generalizar las trillas en esta zona que se considerada de temporal, en donde los mínimos rendimientos se estiman en la tonelada y media, pero hay sorgos que van a dar hasta 3.

Comentó que el clima no favoreció mucho a este sector, considerando que no llegaron las lluvias que se esperaban en tiempo y forma, es por eso que no se podrá tener mayores rendimientos en este sector del temporal.

"Afortunadamente en estos momentos tenemos buenos precios, esperando que se mantengan hasta que iniciemos a cosechar para poder tener buenas ganancias con estos predios que fueron sembrados en esta ocasión", dijo.

Recordó que en el temporal por parte del sector campesino solo son alrededor de 6 a 10 mil hectáreas las que se siembran, considerando las condiciones climatológicas que en esta ocasión en el inicio quizás si fueron buenas, pero después ya no llegaron las lluvias a tiempo.

Rodarte Guevara indicó que ahora hay que esperar que los precios se mantengan para poder tener buenas ganancias, considerando que las condiciones que se vienen dando es para no generar más de 3 toneladas de sorgo por hectárea.