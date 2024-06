Matamoros deja de ser atractivo para la inversión

Matamoros, Tam.

Matamoros dejó de ser atractivo para la inversión, esto preocupa y mantiene ocupados al sector empresarial local que buscan revertir esta situación, comentó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Oscar Farías García.

"La industria en lo general tiene muchos miedos, muchas preocupaciones, debemos de ser bien claros y honestos, muchos industriales están preocupados porque Matamoros particularmente dejo de ser un atractivo para la inversión; que quede muy claro, Matamoros no es atractivo para la inversión", dijo.

Explicó que los costos operativos, administrativos, el incremento al doble del salario mínimo desde hace un par de años, las problemáticas burocráticas para sacar nuevos permisos, nuevas licencias, el que un tramite para poner una nueva maquiladora se lleve un año, esto representa tener una nave industrial rentada y dándole mantenimiento, son costos que han puesto al municipio en una incompetitividad.

Comentó que ante esta situación se tiene que buscar otras áreas, hay que voltear a ver otras alternativas, tomando en cuenta que no hay inversionistas que quieran llegar a esta ciudad fronteriza.

Farías García indicó que esto solo está provocando que algunas empresas se vayan a otras zonas de la república, dejando a un lado a Matamoros que ha dejado de crecer a consecuencia de estas condiciones que se han dado a conocer.

"Sí hemos visto que, pese a las condiciones económicas que hay a nivel nacional, nuevas empresas han llegado, incluso a Tamaulipas, pero en particular a Matamoros ya no, ya que no es un atractivo en estos momentos", concluyó.