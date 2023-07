Hospitales duran un mes sin aire acondicionado

Matamoros, Tam.- Los trabajadores, pacientes y familiares de los hospitales de Matamoros, así como de otros municipios, seguirán soportando las altas temperaturas que se tienen en el interior por la falta de aires acondicionados.

DESCONOCEN TIEMPO DE REPARACIÓN

El secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro dijo desconocer por cuánto tiempo más estarán estos nosocomios sin aires acondicionados, no es caso particular de Matamoros, hay otros en municipios del interior que también tienen el mismo problema.

Secretario, la situación del Hospital General de Matamoros, ¿ya se solucionó lo de los aires acondicionados?

-Sí, sí, estamos con aires nuevos, lo que pasa es que ha durado mucho tiempo en las circunstancias de abandono, pero ahí vamos avanzando, porque el gobernador nos ha instruido a que en estas circunstancias de calor le demos prioridad a este tipo de temas. En todo el estado hubo problemas con los aires acondicionados.

¿En este momento todavía no están operando al 100 por ciento ?

No.

¿Para cuándo?

Se está revisando, ya lo estamos haciendo en conjunto con IMSS-Bienestar y estamos viendo en diferentes puntos, desde Tampico, Mante, Victoria, Laredo, Reynosa y Matamoros.

¿Ahora hay una empresa responsable de los aires acondicionados o no?

No, nosotros nos estamos encargando contratando al persona adecuado.

El secretario de Salud comentó que no hay una fecha exacta para terminar con el problema de los aires acondicionados en los hospitales públicos de Tamaulipas.

Y el hospital viejo de Matamoros ¿qué se va a hacer con eso?

Pues no, no lo sé. Hay planes, hay diferentes planes que se han presentado, pero no hay una situación que te diga ´se va a hacer esto´. Por ahí se piensa que la jurisdicción de Matamoros podamos trasladarla ahí. Ha sido una de las propuestas que se han hecho.