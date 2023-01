Ignoran migrantes aplicación

Una seria incertidumbre se vive entre la comunidad migrante con la puesta en marcha del programa CBP one, ya que se desconoce el método exacto a seguir, así mismo, el tiempo que este va a durar para que toda esta población que vive actualmente en Matamoros se registre.

El encargado de la pastoral migratoria de la Diócesis de Matamoros, Francisco Gallardo López destacó que hay dos situaciones muy graves, la situación en que están viviendo actualmente, en la calle con todo y niños duermen en condiciones no aptas para ningún ser humano, por otro lado, se desconoce el tiempo de espera, además de que no se tiene conocimiento si todos ellos están de manera regular o no en México, lo cual implicaría también una cuestión legal dentro de este nuevo proceso que esta por abrirse.

Comentó que se espera que ahora las autoridades correspondientes, después de este programa que emite los Estados Unidos, también México pueda implementar programas de ayuda para que ellos puedan sostenerse en esta ciudad.

Resaltó que actualmente viven en un campamento que no esta regularizado, en donde no tienen el apoyo como lo tuvieron los primeros hermanos que llegaron que vivían bajo carpas, les acercaron los servicios básicos, aquí no hay estas condiciones.

“En el campamento anterior había quien les llevara alientos, agua, estaban organizados todos, en estos momentos no existe tal, por eso las condiciones para esta comunidad migrante en su mayoría venezolanos es más complicada su situación”, dijo.

Indicó que se requiere un trabajo conjunto con las autoridades correspondientes, sociedad en general y las asociaciones o agrupaciones que apoyan a esta población, hay que trabajar en conjunto para poder evitar que sigan viviendo de esta manera.

Gallardo López agregó que en tanto las mesas de inscripción que se tenia en la iglesia de la Sagrada Familia ya se cerró de manera definitiva, más con este programa del CBP one que fue anunciado por el gobierno de Estados Unidos, ya corresponderá el tramite de manera individual sin intermediarios.