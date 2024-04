Alertan sobre hackeo a tarjetas de adultos

Les cargan créditos o compras que ellos no realizaron.

Una alerta ha emitido la Condusef en Matamoros ante el incremento de hackeos a las cuentas de las personas adultas que cobran pensiones, ya sea de Bienestar o del IMSS de las diferentes instituciones bancarias.

El encargado del módulo de la Condusef en esta ciudad, Eduardo Aguilar Mejía, señaló que hay casos en donde se les hace el cobro de cargos que tienen que ver con créditos o compras que ellos no realizaron.

Destacó que a últimas fechas han estado robándoles, hackeando sus cuentas y pidiendo créditos que después los abuelitos tienen que pagar; incluso, hacen compras por Internet con los datos de las tarjetas, que también les descuentan.

"Por eso, consideramos que es importante que los abuelitos se hagan acompañar de algún familiar para que no los vean solos y que no se aprovechen de que ellos no saben de bien a bien sobre los cajeros automáticos y se ofrecen a ayudarlos y les roban fácilmente sus datos, con los que después los roban", dijo.

"Les han sacado créditos que ellos no han solicitado, les hacen compras por Internet y con esto deducimos que las bases de los bancos son muy débiles y fáciles de hackear", añadió.

Resaltó que los bancos más tradicionales que conocemos los hackean fácilmente y parece increíble, pero a pesar de que perjudican a los abuelitos con sus pensiones, quienes en muchas de las ocasiones tardan y batallan para recuperarse de estos fraudes.

"A los abuelitos les decimos que si ellos no hicieron las compras o créditos pueden recuperar su dinero, pero es tardado hasta 60 días, ya que se tiene que hacer todo un procedimiento que ahora es más tardado con nuevos requisitos", comentó.

Agregó que en este módulo del Condusef se apoya y asesora a los abuelitos beneficiarios y solamente hay que tener paciencia y traer todos los requisitos que les van pidiendo.