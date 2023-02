Farmacias al 60%

ATENCIÓN

La titular de esta dependencia en Matamoros, Gilma Alcocer Cortés señaló que en lo que llega el resto de los productos, se esta tratando de dar la mejor atención a la comunidad con lo que hay, además de tratar ayudar a la comunidad a obtener ciertos medicamentos que se requieren.

"El que no haya medicamentos, no quiere decir que no hay consultas, la atención tiene que darse y buscar la mejor solución para los pacientes que van en busca de un alivio", dijo.

"El que no haya medicamentos, no quiere decir que no hay consultas, la atención tiene que darse y buscar la mejor solución para los pacientes que van en busca de un alivio"

Recordó que no en todos los casos van en busca de un medicamento las personas, sino, que ellos buscan una revisión médica y esta tiene que estar dándose como debe de ser, más allá si hay o no medicinas.

Comentó que en tanto en estos próximos días estarán llegando los insumos correspondientes para poder elevar el porcentaje de abasto, el cual en estos momentos es del 60 por ciento, en donde el mayor de los problemas se presenta con la falta de insulinas y antibióticos para los menores de edad.

"Nosotros en nuestros centros de salud nos estamos enfocando a la prevención, que es la principal tarea, pero no vamos a descuidar las consultas médicas que en estos días se han incrementado de manera considerable, cuando se atendían a 6 pacientes, en estos momentos ya trabajamos con 12 a 15 por día en los diferentes consultorios", indicó.

Alcocer Cortés agregó que este desabasto es por el movimiento de la administración, además de que apenas se van a estar liberando recursos, esperando que pronto ya se esta hablando de un 100 por ciento de abasto de medicamentos.