Mantienen cerradas escuelas primarias

Matamoros, Tam.

"Yo quiero justicia, que los padres del menor den la cara y una solución, mi hija está muy dañada, por que yo sí estoy pasando por todo esto y ellos están como si nada, eso no se me hace justo, mi hija es la víctima y todavía ponen en duda lo que le pasó". Nancy Martínez, madre de niña abusada

"Así se me eche el mundo encima, no voy abrir la escuela, hasta que no me den el nombre de los padres y ellos se acerquen conmigo, así todo el mundo esté en contra mía, lo estoy haciendo por mi hija que es lo único que tengo", dijo la señora Nancy Martínez al dejar por segundo día consecutivo sin clases las primarias Himno Nacional del matutino y Cuauhtémoc Cantú Sánchez vespertino.

Aseguró que la escuela seguirá cerrada hasta que no haya una solución favorable para su hija quien está sufriendo por el intento de abuso sexual por parte de uno de sus compañeros.

Afirmó que las autoridades educativas están en su contra, ya que aseguran que está afectando a los niños al tener cerrada la escuela, "pero a mi hija me la afectaron", dijo la señora Nancy con lágrimas en los ojos.

Manifestó que hasta el momento ninguna autoridad educativa se ha acercado a dialogar con ella, incluso acudió a las oficinas de la supervisión para entregar un oficio con todas las firmas de los padres de familia para destituir al director "por falta de responsabilidad no solo en este caso".

"No es justo lo que me están haciendo sentir, bastante tengo con lo de mi hija tratándola de sacar adelante para que me pongan el pie en todos lados, pero las autoridades me dicen que no tienen oficios o documentos", dijo.

"Querían que me quedara callada hasta que pasara un año, es lo que ellos querían", manifestó la señora Nancy.

